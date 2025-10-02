Фонд инвестразвития Марий Эл до 2030 года капитализируют более чем на 2,3 млрд рублей

В регионе также утверждена "дорожная карта" по улучшению условий ведения бизнеса

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Свыше 2,3 млрд рублей выделят в период до 2030 года власти Марий Эл на капитализацию фонда инвестиционного развития региона. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"В 2024 году создан Фонд инвестиционного развития республики по принципу "одного окна" - только в этом году он выдал 4 льготных займа на сумму 601 млн рублей, а до 2030 года на капитализацию фонда запланировано более 2,3 млрд рублей", - сказал Зайцев.

Он напомнил в этой связи, что региональный фонд развития промышленности, созданный в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, с 2020 года также выдал 53 займа на сумму почти 1 млрд рублей, благодаря чему были поддержаны проекты в производстве дверей, торгово-холодильного оборудования, радиоэлектронике и лесной промышленности. По словам Зайцева, в период до 2030 года докапитализация этого фонда составит 1,9 млрд рублей. "Наша работа направлена на то, чтобы сделать Марий Эл регионом, где выгодно, удобно и надежно строить свой бизнес, создавать новые рабочие места и развивать экономику", - подчеркнул глава республики.

Кроме того, он напомнил, что в Марий Эл утверждена "дорожная карта" по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года, на тот же срок разработан концептуальный мастер-план развития туризма, а также проект стратегии социально-экономического развития до 2036 года.