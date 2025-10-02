В МВД рассказали, как правильно хранить данные в смартфоне

В ведомстве рекомендуют быть осторожными с некоторыми категориями данных, чтобы не оставить их мошенникам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Фотографии документов лучше хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, для создания паролей использовать специальные менеджеры и хранить их офлайн. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В МВД подчеркнули, что современный смартфон хранит финансы, документы и личную историю. Все это может оказаться в руках злоумышленников, если они получат удаленный или реальный доступ к устройству. В связи с этим в МВД рекомендуют быть осторожными с некоторыми категориями данных, чтобы не оставить их мошенникам.

"Скан паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт - настоящая находка, которая может быть использована для получения неправомерного доступа к аккаунтам, создания фейков или в социальной инженерии. Лучше всего такие файлы хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД отметили, что многие записывают пароли от соцсетей, почты или банковских приложений в заметках или отправляют себе в мессенджер. Еще одна категория риска - пароли, сохраненные в браузерах. "Если телефон окажется в руках мошенника, он получит полный контроль над вашей цифровой жизнью. Оптимальное решение - использовать менеджеры паролей или хранить записи офлайн", - подчеркнули в ведомстве.

Чтобы не облегчать задачу мошенникам, регулярно стоит очищать историю сообщений от банков. Кроме личной или деловой переписки в мессенджерах часто сохраняются номера карт, PIN-коды, адреса или ответы на секретные вопросы. "Такой архив - первое, что будет изучать злоумышленник. Если удалять переписку неудобно, используйте резервное копирование: сохраните чаты в защищенном облаке и удалите чувствительные данные с телефона", - отметили в МВД. Также в МВД советуют хранить снимки рабочих документов в закрытых облачных папках с паролем или удалить совсем, если в хранении нет реальной необходимости. То же можно сделать с контактами. Мошенник может использовать эти данные для фишинга или целевой социальной инженерии, отметили в МВД.

"Если выполнить данные рекомендации, последствия неправомерного доступа к устройству будут гораздо менее болезненными. Берегите свои данные", - призвали в УБК.