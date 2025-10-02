"Россети" модернизируют крупный энергоузел северо-запада Саратовской области

Стоимость реконструкции подстанции составит более 240 млн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" начала реконструкцию подстанции 220 кВ, которая является одним из опорных элементов энергосистемы Саратовской области. Проект позволит повысить надежность электроснабжения более 200 тыс. жителей региона. Стоимость работ составит более 240 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"На объекте усовершенствуют схему открытого распределительного устройства 220 кВ. Энергетики заменят устаревшее коммутационное оборудование - вместо отделителей и короткозамыкателей смонтируют современные элегазовые выключатели, которые характеризуются длительным сроком службы, пожаро- и взрывобезопасностью. Также будут внедрены микропроцессорные защиты, проведена модернизация щита собственных нужд с установкой современных аккумуляторных батарей", - рассказали в компании.

"Россети" отметили, что проект имеет большое значение для развития северо-западной части Саратовской области, где находятся крупные агропредприятия - маслоэкстракционный завод "Русагро", птицефабрика "Аткарская". Кроме того, реконструируемая подстанция будет участвовать в выдаче мощности первого в регионе ветропарка - Екатериновской ВЭС.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.