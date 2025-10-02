В Ингушетии стартовала первая программа повышения финграмотности бизнесменов

Курс подготовили специалисты региона совместно с экспертами Финансового университета при правительстве РФ

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Первая программа повышения финансовой грамотности предпринимателей стартовала в Ингушетии. Курс для бизнесменов подготовлен специалистами региона совместно с экспертами Финансового университета при правительстве РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Современный бизнес требует глубоких знаний не только в своей основной сфере, но и в смежных областях. Именно поэтому программа разработана с учетом актуальных запросов регионального бизнес-сообщества. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ совместно с нашими специалистами подготовили курс, который адаптирован под региональную специфику, что делает его особенно ценным для наших предпринимателей. Ключевой особенностью этой программы является ее целостный подход, где будут охвачены как финансовые дисциплины, так и те юридические аспекты, без которых невозможно представить успешное ведение бизнеса сегодня", - написал Калиматов.

По его словам, до конца года обучение смогут пройти 20 бизнесменов.

"Обучение будет проходить в удобном онлайн-формате на базе Ингушского государственного университета. Программа основана на методиках ведущих финансовых экспертов страны и реализуется за счет средств регионального бюджета. По завершении обучения каждый участник получит сертификат, подтверждающий повышение квалификации", - добавил глава региона.

Программа запущена по инициативе аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Ингушетии.