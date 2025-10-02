Индекс РТС перешел к росту после публикации ЦБ официальных курсов валют

Регулятор понизил курс доллара на 3 октября до 81,01 рубля, евро - до 95,34 рубля, юаня - до 11,33 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 3 октября до 81,01 рубля, евро - до 95,34 рубля, юаня - до 11,33 рубля.

По данным на 17:25 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,32% - до 1 019,97 и 2 638,67 пункта соответственно. К 17:26 мск индекс РТС перешел к росту и составлял 1 027,41 пункта (+0,4%), индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение до 2 638,62 пункта (-0,33%).

По состоянию на 18:15 мск индекс РТС ускорил рост и находился на уровне 1 029,32 пункта (+0,59%), индекс Мосбиржи снижался до 2 645,7 пункта (-0,06%).