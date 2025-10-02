Украина получила от ВБ $133 млн на проект улучшения фискального управления

Страна также получит в рамках SURGE до конца года еще $396 млн, в том числе $230 млн в рамках дополнительного финансирования проекта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины сообщило, что Киев получил от Всемирного банка $133 млн на проект улучшения фискального управления.

"Украина получила $133 млн от Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE). Страна также получит в рамках SURGE до конца года еще $396 млн, в том числе $230 млн в рамках дополнительного финансирования проекта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект SURGE реализуется на Украине с 2024 года. Как отметили в министерстве, программа направлена на улучшение фискального управления и создание эффективной системы управления публичными инвестициями на Украине. За этот период Всемирный банк в рамках проекта заключил с Киевом соглашения на финансирование на сумму более чем $1 млрд, в частности, на получение $10 млн грантовых средств.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.