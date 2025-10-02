Кабмин продлил действия экономических контрсанкций до 31 декабря 2027 года

Решение принято в рамках исполнения указа президента России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство продлило срок действия специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Текст соответствующего документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно тексту подписанного постановления правительства, временные ограничения на ввоз и вывоз из России отдельных видов товаров, сырья и оборудования продлеваются еще на два года - до конца 2027 года. Постановление об этом подписано. Решение принято в рамках исполнения указа президента РФ.