Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Курс юаня снизился на 4 копейки, до 11,31 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 0,57%, до 2 632,07 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,03%- до 1 023,54 пункта. Курс юаня снизился на 4 коп., до 11,31 руб.

"Индекс Мосбиржи в основном снижался. Сложилась ситуация сильной нехватки позитивных драйверов при изобилии негативных. Это и геополитическая неопределенность, и усиление санкционных вызовов, и подешевевшая нефть в сочетании с резко укрепившимся рублем. Держат в уме инвесторы и налоговые предложения Минфина в проекте бюджета. Из позитивного можно выделить опубликованные накануне данные Росстата: годовая инфляция в стране продолжила замедляться и на 29 сентября составила 8,01%", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции группы "Вк" (+3,9%), возможно потому, что интерес к этим акциям вырос в связи с ожидаемым незначительным влиянием ужесточения налоговой нагрузки на IT-сектор именно на этого эмитента", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Вуш холдинга" (-5%) - видимо, в связи с переоцененностью бумаг.

Прогноз на 3 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на пятницу - 80-83 руб. за доллар США и 11,2-11,6 руб. за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 октября - 2 600 - 2 700 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 80-82 руб., 94-96 руб. и 11-11,6 руб. соответственно.