Путин: при отказе от энергоносителей РФ Индия потеряет $9-10 млрд

Такой ущерб сопоставим с уплатой введенных США пошлин, заявил президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Ущерб Индии в случае отказа от российских энергоносителей будет сопоставимым с уплатой введенных США высоких пошлин, поэтому стране нет смысла отказываться от поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Глава государства обратил внимание, что в случае отказа Индии от российских энергоносителей страна понесет ущерб в районе $9-10 млрд . "А если не откажутся, то будут введены санкции в виде высоких пошлин (со стороны США - прим. ТАСС). И тоже будет ущерб такой же. Зачем тогда отказываться, если нести еще огромные внутриполитические издержки?" - заметил Путин.

"Народ такой страны, как Индия, внимательным образом, поверьте мне, будет следить за принимаемыми политическим руководством решениями. И никогда не допустит никакого унижения перед кем-бы то ни было", - отметил он.

"Я знаю премьер-министра [Индии Нарендру] Моди, - подчеркнул Путин. - Он сам никогда не пойдет на шаги подобного рода".