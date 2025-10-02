Путин: повышение США тарифов против стран приведет к торможению экономики

Президент РФ отметил, что китайских товаров станет меньше, и вырастут цены на эти товары на рынке США

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Повышение тарифов со стороны США против стран, торгующих с Россией, приведет к торможению самой американской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Допустим, будут введены какие-то повышенные тарифы на товары тех стран, с которыми Россия торгует энергоносителями: нефтью, газом и так далее. К чему это приведет? Это приведет к тому, что товаров, скажем, китайских, станет меньше, и вырастут цены на эти товары на рынке США", - объяснил глава государства.

"Или эти китайские товары будут поступать через третьи, четвертые страны, тогда тоже вырастут цены, потому что возникнет дефицит. Логистика будет дороже. А если это произойдет, цены будут подниматься, тогда ФРС (Федеральная резервная система - прим. ТАСС) вынужден будет держать высокую ставку или поднимать ставку, чтобы сдержать инфляцию. И тогда это приведет к торможению экономики самих США", - указал Путин.