Путин считает важным, чтобы на фоне повышения НДС не выросла теневая экономика

Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным, чтобы на фоне принятого правительством решения о повышении НДС на 2% не выросла теневая экономика.

"Известно уже о принятых правительством решениях в сфере налогообложения о повышении НДС на 2%. Здесь очень важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики", - сказал Путин на пленарной сессии "Валдая".

Путин отметил, что даже в случае принятого решения правительством о повышении НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте, так как "это же увеличение налоговой нагрузки, она на экономике будет отражаться, но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития".