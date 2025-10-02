Путин считает, что Россия прошла сложный период в экономике

РФ будет двигаться дальше, отметил российский лидер

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир считает, что Россия прошла очень сложный этап в экономике, имеет относительно небольшой госдолг и дефицит бюджета и может двигаться дальше.

Президент на пленарной сессии "Валдая" отметил фундаментальные вещи, с которыми связана экономическая ситуация РФ, а именно относительно небольшой дефицит бюджета, который "в этом году был 2,6% [ВВП], наверно в следующем году будет 1,6%, как планируется", при этом долговая нагрузка, госдолг ниже 20%.

"Все это вместе в комплексе, а - дает нам основания полагать, что мы прошли очень сложные этап, б - дает нам уверенность в том, что мы не только прошли этот этап, но у нас есть все основания и все возможности двигаться дальше. Уверен, так и будет", - сказал Путин.