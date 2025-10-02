В Ульяновске восстанавливают параметры отопления после отключения ТЭЦ-1

По словам главы города Александра Болдакина, остановка оборудования и срабатывание релейной защиты произошли из-за короткого замыкания

УЛЬЯНОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Параметры теплоснабжения восстанавливают в Ульяновске после внепланового отключения оборудования на ТЭЦ-1. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин в своем Telegram-канале.

"В настоящее время работа оборудования восстанавливается, параметры теплоснабжения стабилизируются и в ближайшие часы выйдут на штатные показатели", - написал он.

По словам главы Ульяновска, остановка оборудования на ТЭЦ-1 и срабатывание релейной защиты произошли из-за короткого замыкания. В настоящее время управляющим компаниям поставлена задача по дальнейшей регулировке внутридомовых систем центрального отопления.

Сообщения об отключении оборудования ТЭЦ-1 в Ульяновске появились несколько часов назад. Местные СМИ со ссылкой на ПАО "Т Плюс" сообщали, что в ближайшее время в правобережной части города возможно снижение температуры и давления горячей воды и тепла.