Путин: Россия может начать закупать в Индии больше лекарств

Также Москва может начать приобретать у Нью-Дели больше продуктов сельского хозяйства, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия могла бы закупать у Индии больше продуктов сельского хозяйства и медицинских препаратов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Путин рассказал, что поручил правительству РФ подумать над предложениями индийским друзьям и коллегам о том, где есть наиболее перспективные направления сотрудничества и как РФ могла бы сгладить этот дисбаланс в торговле и других областях.

"Здесь можно большее количество продуктов сельского хозяйства покупать в Индии, медицинских препаратов, лекарств с нашей стороны тоже определенные шаги предпринять", - уточнил президент.