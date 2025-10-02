Путин: без российской нефти цена на мировом рынке "улетит мгновенно за $100"

Президент РФ отметил, что больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте Саудовская Аравия и Россия

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Выпадение российской нефти с мирового рынка приведет к мгновенному росту цены, которая "улетит за $100". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Что касается нефти, сегодня больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте Саудовская Аравия и Россия. Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальную ситуацию в мировой энергетике и в мировой экономике. Если это произойдет, цены взлетят сразу до небес. За $100 все улетит мгновенно", - сказал Путин.

По его словам, такая ситуация негативно отразится на экономике в том числе европейских стран. "Но что бы ни случилось, все равно эти потребности мирового рынка в энергоносителях будут удовлетворяться. И это все равно будет сделано. В том числе и благодаря тем людям, которые работают в этой очень важной для всего мира и для всей мировой экономической системы сфере", - добавил президент РФ.