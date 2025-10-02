Эксперт Куртев считает, что проекты защитных сооружений России лучше украинских

Украинский эксперт подчеркнул, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" возводит конструкции по инерции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев признал, что проекты российских защитных сооружений эффективнее и дешевле украинских.

"Мы видели их [российские] проекты, могу сказать, они значительно более эффективные, чем наши. И сильно дешевле. Они ставят задачу защитить", - сказал он в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ). А украинские власти, по его словам, ставили себе другую "задачу" - воровать.

В то же время эксперт подчеркнул, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" все эти конструкции возводит по инерции. По мнению Куртева, имеются более эффективные решения, и они комплексные. "Не просто какая-то огромная [конструкция] за все деньги мира. Это же абсурд, если у тебя конструкция стоит дороже, чем объект защиты! Это же бред? Логично? Зачем мы это делаем?" - задался вопросом он.

В конце весны 2024 года в Киеве информировали, что порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены. В мае того же года в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов. Однако этих мер оказалось недостаточно, вскоре графики отключений стали регулярно применять и для бытовых потребителей по всей стране. С начала июня 2024 года Украина была вынуждена значительно увеличить закупку электричества за рубежом.

В сентябре 2025 года украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук отметил, что ранее поврежденные объекты энергетики в настоящее время отремонтировать невозможно, и оптимистичные заявления властей страны по этому поводу - это иллюзия.

Вопрос коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Украина, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения ее поддержки. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.