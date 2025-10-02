"Алмаз-Антею" передали часть акций НИИ оптико-электронного приборостроения

Концерн получил порядка 144 850 акций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" получил порядка 144 850 находящихся в федеральной собственности акций Научно-исследовательского института оптико-электронного приборостроения (входит в корпорацию "Комета"). Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 2 октября 2025 года.

"Внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" (г. Москва) находящиеся в федеральной собственности 144 850 штук обыкновенных акций акционерного общества "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения", <…> что составляет 5,5802% его уставного капитала, в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала для последующего их внесения в уставный капитал акционерного общества "Корпорация космических систем специального назначения "Комета", - говорится в документе.