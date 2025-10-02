Таксистов призвали ввести скидки на проезд для пенсионеров

Льготные тарифы могли бы предоставлять все коммерческие организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, считает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Службам такси стоит ввести льготные тарифы и скидки для пенсионеров, которые будут действительны при предъявлении удостоверения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Давайте вместе обратимся ко всем коммерческим структурам, которые обеспечивают работу и предоставление услуг, связанных с пассажирскими перевозками, чтобы они предусмотрели возможность хотя бы иногда, хотя бы небольшую, но предоставлять скидку для наших граждан пенсионного возраста. Тем более такие возможности у них есть", - сказал депутат.

Он отметил, что решение о льготном тарифе в такси для пенсионеров может быть принято на региональном уровне с субсидиями из бюджета субъекта, а также самими перевозчиками.

"Сами организации, которые предоставляют услуги такси, могут вводить некую льготу или скидку при предъявлении пенсионного удостоверения. Как это делают сегодня отдельные торговые объекты и сети. Они прямо указывают, что пенсионерам и студентам при предъявлении удостоверения такая-то скидка. Это их добрая воля, они имеют на это право. И это их социальная ответственность. Такие подходы можно только приветствовать", - отметил парламентарий.