На ЗАЭС рассказали о работе без внешнего энергоснабжения

Как сообщила директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина, персоналу удается больше девяти суток обеспечивать безопасное функционирование предприятия, за этот период происшествий не было

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Коллектив Запорожской АЭС обеспечивает безопасную работу станции на протяжении уже больше девяти суток при отсутствии внешнего энергоснабжения. Дизель-генераторы работают штатно, ситуация под контролем специалистов, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"ЗАЭС 10-е сутки находится без внешнего энергоснабжения. За все это время происшествий не было. Станция с 23 сентября запитана с помощью дизель-генераторов, они работают в нормальном режиме и под постоянным контролем персонала", - сказала Яшина.

Она отметила, что у станции достаточно сил и средств для поддержания безопасного состояния. При этом украинские войска не прекращают обстрелы в районе АЭС.

На резервное энергоснабжение от дизель-генераторов станцию перевели 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ.