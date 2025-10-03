В Москве составили портрет туриста из Бахрейна и Турции

В пресс-службе Мостуризма рассказали, что гости предпочитают качественный номерной фонд 4-5 звезд и останавливаются в одной точке на срок до семи дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Чаще всего туристы из Бахрейна в Москве - это молодая семейная пара с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

"В сентябре прошла серия бизнес-встреч, где участники изучили портреты туристов из Турции и Бахрейна, их культурные особенности и видение российской столицы. Гости из Бахрейна в Москве - это преимущественно туристы 25-44 лет, часто путешествующие семьей: каждый второй приезжает с супругом/супругой и детьми, причем в две из трех семейных поездок с ребенком берут малышей до шести лет", - сказал собеседник агентства.

В столичном комитете по туризму подчеркнули, что любимые мотивы маршрута - развлечения, еда и шопинг, гости предпочитают качественный номерной фонд 4-5 звезд и останавливаются в одной точке на срок до семи дней. Ожидания от сервиса - халяльное питание и другие обязательные пункты Muslim Friendly стандарта, а также семейные форматы размещения.

"Стоимость тура - один из ключевых критериев выбора. Средние траты на месте высоки и составляют около 285,3 тыс. рублей на человека, прежде всего за счет питания и покупок по спискам рекомендаций из соцсетей и мессенджеров. По шопингу и ресторанам траты гостей из Бахрейна превышают средние показатели других стран Ближнего Востока, а индекс готовности рекомендовать Москву имеет высокие показатели в сегментах "еда/шопинг/семейный досуг", - отметили в Мостуризме.

Там добавили, что интерес к Москве у путешественников из Бахрейна быстро растет: в 2024 году в столицу прибыло 6,2 тыс. человек из этой страны, причем 91% визитов было совершено с целью туризма. С августа 2023 года для граждан Бахрейна открыта возможность получения электронной визы. Она значительно упростила въезд в Россию и стала дополнительным стимулом к росту турпотока в Москву.

Туристы из Турции

В Мостуризме сообщили, что прибытия турецких граждан в Москву в значительной степени обусловлены деловыми целями, на них приходится около 40% от общего числа поездок. Усилению потенциала для данного сегмента способствует стратегическое партнерство между Турцией и Российской Федерацией. Страна стабильно входит в число крупнейших источников турпотока из дальнего зарубежья для Москвы.

"Турция и Бахрейн формируют разные, но взаимодополняющие сегменты зарубежного туризма в столицу. Туристам из Турции близки деловые форматы и посещение достопримечательностей на стыке русской и турецкой культур. Например, к таким точкам притяжения относятся место захоронения поэта Назыма Хикмета, а также сокровища древней Трои, представленные в Пушкинском музее. Бахрейн - молодой и быстрорастущий рынок, где важны семейные форматы и доверие к рекомендациям", - заявили в Мостуризме.

В ведомстве отметили, что для Москвы это шанс не только укрепить позиции, но и выстроить долгосрочную стратегию по привлечению гостей с Ближнего Востока.

Чаще всего в Москву приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей столица России организовывает бизнес-миссии, представляет туристический потенциал на отраслевых выставках, создает проекты и события, ориентированные в том числе на зарубежного туриста - например, фестиваль "Китайский Новый год в Москве".