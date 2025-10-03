Госдума: предпосылок для роста цен на сахар нет

На сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года, сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Предпосылок для роста цен на сахар в РФ нет, урожая сахарной свеклы хватит, чтобы произвести необходимый объем сахара и для внутреннего потребления, и для экспорта. Об этом ТАСС заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, комментируя сообщения СМИ о прогнозируемом росте цен из-за якобы низкого урожая.

"Начну с самого главного - цена на сахар останется прежней. На сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года", - сказала ТАСС депутат.

Она отметила, что в России продолжается уборка урожая сахарной свеклы. "С начала сезона убрано 45% от общей площади посевов сахарной свеклы, накопано на 8% больше свеклы - 20,5 млн тонн", - сообщила парламентарий.

По словам Оглоблиной, переработку урожая ведут 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тыс. тонн больше уровня прошлого года.

"С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ", - сказала Оглоблина.