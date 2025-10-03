Патрушев ознакомился с планами выпуска кораблей на Амурском заводе

Помощник президента России также посетил стапельный цех, открытый стапель и достроечный пирс предприятия

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край посетил в Комсомольске-на-Амуре Амурский судостроительный завод (АСЗ) и ознакомился с работой предприятия, а также с планами по выпуску новых кораблей. Патрушев осмотрел стапельный цех, а также побывал на открытом стапеле и достроечном пирсе предприятия, его сопровождал генеральный директор АСЗ Михаил Боровской.

Помощнику главы государства показали построенный амурскими корабелами новый док-понтон "Амурец", предназначенный для вывода строящихся заказов из стапельного цеха и перевода их к достроечному пирсу предприятия. В июне 2025 года на плавучем сооружении был поднят государственный флаг, и док вступил в эксплуатацию.

В данный момент АСЗ на производственной площадке в Комсомольске-на-Амуре ведет строительство серии многоцелевых сторожевых кораблей-корветов, а также малых ракетных кораблей класса "Каракурт" в рамках контракта с Министерством обороны РФ. Идет возведение также большого транспортного дока для собственных нужд, предназначенного для транспортировки заказов по Амуру и морскому пути на сдаточную базу предприятия во Владивостоке.

На сдаточной базе проходят швартовные испытания на многофункциональном буксире-спасателе проекта MPSV 06, достраивается второй паром для Сахалинского морского пароходства, готовится к испытаниям малый ракетный корабль для Минобороны РФ.

Патрушев и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в Комсомольске-на-Амуре возложили цветы к памятнику создателям отечественного подводного флота на Дальнем Востоке. Памятник, установленный в честь многолетней истории Амурского судостроительного завода, представляет собой часть рубки атомной подводной лодки К-322 "Кашалот" проекта 971.

ПАО "Амурский судостроительный завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - одно из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке. АСЗ обладает необходимыми лицензиями для выполнения всего комплекса работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. За почти 90-летнюю историю своей деятельности завод выпустил более 350 кораблей и судов различного назначения. Завод включен в список стратегических предприятий и организаций РФ.