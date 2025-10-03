Росморпорт: перевалка зерновых в портах юга РФ сократилась в 2025

Объем за восемь месяцев составил на 51,5% меньше аналогичного периода 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Перевалка зерна в российских портах на Черном, Азовском и Каспийском морях сократилась вдвое, что связано с обнулением экспортной квоты в первом полугодии 2025 года, сообщили ТАСС в Росморпорте.

"Перевалка зерна в текущем году велась в том числе в морских портах: Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Тамань, Темрюк, Кавказ, Ейск, Махачкала, Оля, Астрахань. Объем за восемь месяцев 2025 года составил на 51,5% меньше аналогичного периода 2024 года. <…> Снижение объемов обусловлено обнулением экспортной квоты в первом полугодии 2025 года", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что перевалка зерновых грузов в июне 2025 года составила 1,3 млн тонн, что на 75% ниже аналогичного периода 2024 года (тогда показатель составил 5,2 млн тонн). В июле перегружено 2,9 млн тонн, что на 41,5% ниже аналогичного периода 2024 года (было перевалено 5,1 млн тонн). В августе отставание от прошлогоднего показателя составило всего 16,5% - перегружено 5,8 млн тонн против 6,9 млн тонн годом ранее.

"Объем перевалки зерновых грузов за восемь месяцев 2025 года в экспортном направлении составил 20,1 млн тонн, что на 50,9% меньше аналогичного периода 2024 года (40,9 млн тонн). Объем перевалки зерновых грузов за восемь месяцев 2025 года в каботаже составил 2,4 млн тонн, что на 56,4% меньше аналогичного периода 2024 года (5,5 млн тонн)", - добавляется в сообщении.

По данным Росморпорта, максимальные мощности по перевалке зерновых грузов составляют 3 млн тонн в порту Туапсе, 20,4 млн тонн - в Новороссийске, 5,5 млн тонн - в порту "Тамань", 1,2 млн тонн - в порту "Темрюк", 3,5 млн тонн - в Ейске, 1,5 млн тонн - в порту "Кавказ" и еще 27,1 млн тонн - на его рейде, 0,7 млн тонн - в Махачкале, 16,2 млн тонн - в Ростове-на-Дону, 11,7 млн тонн - в Азове, 1 млн тонн - в Таганроге, 3,5 млн тонн - в Астрахани, 0,9 млн тонн - в Оле.