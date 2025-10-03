Первый замминистра энергетики: энергосистема Запорожской области работает штатно

Часть объектов при этом вынужденно остается в аварийном состоянии, сообщил Алексей Москаленко

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетики Запорожской области не повлияли на работу энергосистемы региона. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра энергетики Запорожской области Алексей Москаленко.

"Вся энергосистема функционирует штатно, поэтому критических проблем или существенных проблем пока не наблюдается", - сообщил он.

При этом часть объектов вынужденно остается в аварийном состоянии.

"Если это не представляет неудобства населению, то что-то откладывается на более благополучное время. Тем не менее работа ведется постоянно и непрерывно круглый год. Часть объектов сохраняется в аварийном состоянии, но эти объекты, по сути, выведены из общей схемы, и энергосистема справляется без них", - объяснил Москаленко.

Он также отметил, что на сложных участках оборудование ремонтируется не на месте, а вывозится.