В Красноярске запустили производство пластин для космических солнечных батарей

Подобное предприятие стало первым в России

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха запустил в Красноярске первое в России производство полированных пластин из германия. Пластины применяются как основа солнечных батарей для космических аппаратов, сообщили ТАСС в Фонде развития промышленности.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" запустил в Красноярске первое в России промышленное производство полированных пластин из германия. Они применяются в качестве основы солнечных элементов для космической отрасли и возобновляемой энергетики. Общие инвестиции превысили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП)", - сказали в пресс-службе.

Ранее красноярское предприятие "Германий" (входит в холдинг "Швабе") изготавливало полированные пластины на опытно-промышленном участке. "По оценкам компании, среднегодовые потребности российского рынка составляют примерно 50 тыс. пластин, и до недавнего времени около 90% занимали поставки из иностранных государств. Предприятие сможет в значительной мере заместить импорт", - добавили в пресс-службе.

По словам генерального директора "Швабе", члена бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, полированные пластины из германия востребованы у производителей космической техники. "Солнечные элементы на германиевых подложках активно применяются в бортовых источниках питания, поскольку могут обеспечить срок их существования в 15 и более лет", - отметил Калюгин.