Эксперт Гао: производителей чипов в США ждет крах из-за полупроводников КНР

Как только Китай обретет независимость в производстве чипов, экспорт на зарубежные рынки неизбежно расширится, считает вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация"

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Производители полупроводников в США потеряют значительную долю мирового рынка после обретения китайскими компаниями-конкурентами технологической независимости, считает вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай.

"Как только Китай обретет независимость в производстве чипов, экспорт на зарубежные рынки неизбежно расширится, что приведет к структурной перестройке мировой полупроводниковой промышленности, - процитировало профессора издание Guancha. - Эта революция неизбежно приведет к значительному сокращению рыночной доли ряда компаний в США, Японии и на Тайване". По его словам, конечным результатом попыток США подавить развитие КНР неизбежно станет "крах американских полупроводниковых компаний".

Гао Чжикай отметил, что давление Вашингтона на Пекин и попытки лишить КНР доступа к высокопроизводительным чипам вынуждают Китай встать на путь независимости и самодостаточности. По его оценкам, через три-пять лет Китаю больше не потребуется покупать передовые чипы у США, Японии и Южной Кореи, так как их заменят собственные китайские разработки.

Эксперт считает, что США никогда не желали видеть усиления Китая и его быстрого прогресса в научно-технических инновациях. Профессор сказал, что сегодня экономика Китая сталкивается с многочисленными вызовами, в частности под влиянием тарифной войны с США. "Нам необходимо увеличить внутреннее потребление, - отметил он. - Кроме того, в условиях растущей неопределенности на рынке США нам необходимо осваивать различные зарубежные рынки и углублять торгово-экономическое сотрудничество с Россией, Африкой, Ближним Востоком и Латинской Америкой".

США при администрации Джо Байдена запретили американским компаниями поставку в Китай продвинутых процессоров. Американская компания Nvidia, один из лидеров отрасли, разработала специальные микрочипы, рассчитанные на удовлетворение запросов компаний из Китая и не нарушающие экспортные ограничения, но, по сообщениям западных СМИ, власти КНР призвали китайских производителей не использовать их.