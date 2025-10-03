Politico: Мерц раскритиковал идею финансирования "стены дронов" из фондов ЕС

Канцлер Германии высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, передает издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не поддерживает идею финансирования проекта "стены дронов" из фондов Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, канцлер высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. По словам источника из числа дипломатов, Мерц раскритиковал это предложение в "очень резких" выражениях.

Некоторые политики поддержали реализацию проекта, допустив, что его название может измениться. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово "стена" может "ввести в заблуждение". Он надеется, что проект "не будет новой линией Мажино", имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями. Еврокомиссар также напомнил, что стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в €1 млрд.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство стран ЕС будет "решительным и единым". Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.