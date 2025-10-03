Лут обсудит вопросы развития АПК с аграриями и учеными Бурятии

Министр сельского хозяйства России проведет совещание по теме производства биологически активных добавок и фитопродуктов с участием местных и российских экспертов и ведущих разработчиков

УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут прибыла в Бурятию, где с представителями отрасли обсудит вопросы развития агропромышленного комплекса, научно-образовательной базы, реализации госпрограмм в республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В программе посещение Бурятской сельхозакадемии им. Филиппова, республиканского ипподрома. Запланировано совещание по теме производства биологически активных добавок и фитопродуктов с участием местных и российских экспертов и ведущих разработчиков", - сообщили в пресс-службе.

Лут также проведет встречу с главой республики Алексеем Цыденовым. "Он расскажет министру о текущем состоянии агропромышленного комплекса, реализации нацпроекта и республиканских программ развития в сфере сельского хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова в 2022 году стала получателем гранта по специальному треку государственной программы "Приоритет-2030", в вузе запущены новые сетевые образовательные программы: "Лекарственное растениеводство", "Экосистемные услуги на особо охраняемых природных территориях" и "Инновационные агротехнологии". В основу развития академии до 2030 года положен стратегический проект "Байкалбиофарм. Лекарственное растениеводство", налажено сотрудничество с центром восточной медицины по созданию БАДов из лекарственных растений.

Ипподром, расположенный в местности Верхняя Березовка в пределах Улан-Удэ, - объект незавершенного строительства. Собственник - компания "Российские ипподромы". В Улан-Удэ есть несколько конно-спортивных клубов, школ верховой езды. Для тренировок и проведения соревнований, в том числе национальных, необходимо обновление и обустройство площадки.