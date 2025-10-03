На ЗАЭС состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ

К работе приступили четыре специалиста по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщили на станции.

"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Четыре специалиста, вошедших в 31-й состав миссии, приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении.

Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно, отмечается в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что очередная ротация инспекторов МАГАТЭ вновь пройдет по территории РФ.