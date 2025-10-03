В Белгородской области не могут возделывать почти 200 тыс. га пашни из-за атак ВСУ

По стоимости произведенной валовой сельскохозяйственной продукции регион занял третье место в России, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область продолжаются, в регионе не могут возделывать почти 200 тыс. гектаров пашни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Росстат подвел итог работы за 2024 год сельскохозяйственной отрасли, и по данным, которые мы только что получили, Белгородская область по стоимости произведенной валовой сельскохозяйственной продукции заняла третье место в Российской Федерации. И это несмотря на то, что сельскохозяйственная отрасль очень страдает из-за обстрелов - почти 200 тысяч гектаров пашни на сегодняшний день мы не можем возделывать", - написал глава региона.

Как отметил Гладков, проблему продовольственной безопасности в регионе получается решить благодаря профессионализму аграриев. Он поблагодарил работников сельского производства за их профессиональный труд.