Ростех поставил в регионы партию дефибрилляторов с голосовым помощником

Оборудование доступнее по цене по сравнению с зарубежными аналогами, сообщила пресс-служба госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" поставил 30 современных дефибрилляторов АНД А25 в медучреждения семи субъектов России, сообщила пресс-служба Ростеха. Оборудование доступнее по цене по сравнению с зарубежными аналогами, оно может эффективно использоваться людьми без профильного медобразования благодаря голосовым и визуальным подсказкам.

АНД А25 серийно производится Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в "Швабе"). Своевременное применение аппарата повышает шансы выживания пациентов на 40%. Новинка подходит для оснащения больниц и фельдшерских пунктов, транспорта скорой помощи, МЧС и санитарной авиации, медкабинетов в школах и детских садах.

"Партия поставлена в лечебные учреждения Свердловской, Ленинградской, Новосибирской, Московской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Приморского края. Если сравнивать АНД А25 с зарубежными аналогами, то его выгодно отличает более низкая цена. Это делает прибор доступным для внедрения среди широкого круга организаций", - приводятся в сообщении слова гендиректора УОМЗ Анатолия Слудных.

Дефибриллятор дает детальные визуальные подсказки. Система голосового сопровождения аппарата включает 84 подробные инструкции, например, "начните сердечно-легочную реанимацию", "делайте компрессии грудной клетки", "не касайтесь пациента". Это позволяет использовать его даже неподготовленным людям в критической ситуации.