В ОПЕК не удивлены сменой мнения МЭА об инвестициях в нефть и газ

Генсек объединения Хайсам аль-Гайс отметил, что это не первый раз, когда Международное энергетическое агентство меняет свою позицию

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что не был удивлен развороту позиции Международного энергетического агентства (МЭА) по необходимости инвестиций в новые энергетические проекты.

"Я не был удивлен, потому что это не первый раз, когда МЭА меняет свою позицию", - сказал Хайсам аль-Гайс на форуме Kazenergy в Астане.

По его словам, в 2017-2018 годах МЭА называло инвестиции в нефтяную и газовую отрасли "краеугольным камнем", а в 2020-2021 годах, когда появилась повестка нулевых выбросов, в обзорах агентства подчеркивалось отсутствие необходимости в новых инвестициях в нефтегазовые проекты. "А сейчас, несколько недель назад, мы увидели отчет, где МЭА заявило о необходимости инвестиций в добычу и разведку нефти и газа, если не ошибаюсь, больше $500 млрд в год, что не так далеко от прогнозов ОПЕК", - подчеркнул Хайсам аль-Гайс.

Ранее в МЭА обратили внимание на необходимость инвестиций в нефтяную и газовую отрасль. В ОПЕК в свою очередь призвали не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в новые нефтяные проекты.

Генсек организации напомнил, что в ОПЕК много лет говорили о необходимости новых инвестиций в отрасль, так как мир потребляет все больше нефти с каждым годом. К 2050 году спрос на нефть вырастет на 23%, следовательно, потребуются все источники энергии, в которые нужно инвестировать уже сегодня, заявил Хайсам аль-Гайс.

"Я не удивлен, учитывая прошлые развороты позиций МЭА, мы приветствуем такие посылы. Я думаю, это шаг в нужном направлении", - добавил он.