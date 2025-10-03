Производитель "Кириешек" продолжает работать штатно

Никаких оснований для сообщений о риске прекращения поставок продукции нет, отметили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский производитель снеков, кондитерских изделий, чая, кофе, соков и другой продукции группа компаний "КВД" (бренды "Кириешки", "Бабкины семечки", "Яшкино") продолжает работать в штатном режиме. Производство, поставки продукции и работа розничной сети ведутся в обычном режиме, рисков прекращения поставок нет. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее Тверской районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество владельца группы компаний "КДВ" миллиардера Дениса Штенгелова в рамках иска Генпрокуратуры.

"В связи с решением Тверского районного суда города Москвы, группа компаний КДВ заявляет: все предприятия группы, включая магазины "Ярче!", продолжают работу в штатном режиме. Производство, поставки и работа розничной сети ведутся как обычно", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что суд изменил ранее введенные ограничения, что позволит КДВ и дальше развивать бизнес, привлекать финансирование и выполнять обязательства перед партнерами и покупателями.

"Отдельно отмечаем, что никаких оснований для сообщений о риске прекращения поставок продукции нет. Компания адаптирует свою работу с учетом изменений в структуре собственности и продолжает двигаться вперед", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что на имущество Штенгеловых на сумму 500 млрд рублей наложен обеспечительный арест. Под обеспечительный арест подпадают акции и доли "Кондитерус ком" и еще 57 компаний, входящих в группу "КДВ", в том числе банк "Долинск", футбольный клуб "Кузбасс (Кемерово) и футбольный клуб "КДВ", а также движимое и недвижимое имущество Штенгеловых. Кроме того, им установлены временные ограничения на выезд за пределы РФ. Суд также признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его семью и обратил в доход государства имущество его отца Николая Штенгелова и супруги.

О компании.

Группа компаний "КВД" - российский производитель снеков и кондитерских изделий. В активе компании федеральные бренды: "Кириешки", "Бабкины семечки", "Яшкино", "ОZеra", "Ореховичи" и "Фруктовичи", "Smart Formula", "Бонди", "3 корочки", "Beerka", "Хрустящий картофель", "Mini Free", "Чипсоны", "Зеленый попугай" и другие. В портфеле производителя более 40 действующих торговых марок.

В структуре Холдинга работают более десяти фабрик, расположенных в разных городах России. Предприятия производят порядка 700 наименований продукции, которая продается во всех городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.