США ожидают визита аргентинской делегации с просьбой о помощи

В Соединенные Штаты должна прибыть команда аргентинского министра экономики Луиса Капуты и он сам

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают в ближайшие дни визита делегации аргентинских чиновников во главе с министром экономики страны Луисом Капуто, чтобы прийти к соглашению о вариантах предоставления Буэнос-Айресу финансовой помощи. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"У меня был очень хороший разговор с министром Капуто. После интенсивной подготовительной работы, последовавшей за встречей президента США Трампа и президента Аргентины Милея в Нью-Йорке, я ожидаю в ближайшие дни визита команды министра Капуто в Вашингтон, чтобы достичь конструктивного прогресса в личном разговоре относительно опций предоставления финансовой поддержки [Аргентине]", - написал Бессент в X.

Он подчеркнул, что Минфин США полностью готов сделать все возможное и необходимое и продолжит наблюдать за ситуацией в Аргентине. Бессент также указал, что 2 октября у него были переговоры с министрами финансов стран Группы семи (G7), в рамках которых он донес до своих коллег американскую позицию относительно важности "успеха экономической политики президента Милея для народа Аргентины".

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что правительство страны обсуждает с США три возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. Речь, по его словам, идет либо о валютном свопе, либо о выкупе аргентинских облигаций на вторичном рынке, или же о покупке облигаций страны Вашингтоном на первичном рынке. Телеканал TN со ссылкой на источники сообщал, что в обмен на помощь правительство Аргентины готово разрешить присутствие американских военных на своей базе на юге страны, а также сократить взаимодействие с Китаем.

В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за парламентских выборов 26 октября.