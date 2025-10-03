ВТБ снизил прогноз по росту сбережений россиян в банках на 2025 год до 15%

Кредитная организация ранее ожидала, что рынок сбережений в России по итогам года вырастет на 17% и достигнет 67,2 трлн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Согласно прогнозу ВТБ, российский рынок сбережений в 2025 году вырастет на 15% или 66,2 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025 года и достигнет 66,2 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее ВТБ оценивал, что рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 трлн рублей.

Сам ВТБ с начала года нарастил средства клиентов - физических лиц до 11,1 трлн рублей. На вклады физлиц приходится 8 трлн рублей, 1,8 трлн рублей - на накопительные счета. "Мы наблюдаем фундаментальный тренд: в условиях нормализации ставок сберегательное поведение россиян становится более осознанным и диверсифицированным. Потребность в сбережениях никуда не ушла, вклады и накопительные счета остаются приоритетным выбором населения. Цифры это подтверждают: за 9 месяцев количество вкладчиков в банке увеличилось на 17%, на 2 млн человек", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.