Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

К 10:15 мск индекс Мосбиржи составлял 2 647,15 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии на Московской бирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня также растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,34% - до 2 641,13 и 1 027,7 пункта соответственно. Курс юаня рос на 4,45 копейки - до 11,3615 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 647,15 пункта (+0,57%), индекс РТС составлял 1 029,41 пункта (+0,57%). В это же время курс юаня ускорил рост до 11,369 рубля (+5,2 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,05% и находился на уровне 2 630,63 пункта.