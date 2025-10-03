"Россети" и РЖД обязали наладить электроснабжение для поставок нефти на восток

В течение нескольких лет перебои в сети приводили к снижению объемов перекачки нефти в восточном направлении

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск компании "Транснефть - Западная Сибирь" к "Россети Сибирь" и РЖД, в котором истец просил восстановить качественное электроснабжение прокачки нефти на одной из станций в Кузбассе. В течение нескольких лет перебои в сети приводили к снижению объемов перекачки нефти в восточном направлении, следует из решения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В 2023 году официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал ТАСС, что компания обсуждает с РЖД и Кемеровской областью проблему снижения прокачки нефти из-за сбоев в электросетях Кузбасса. Основной проблемой является тот факт, что непрогнозируемое отключение электроэнергии сказывается на работе оборудования и безопасности производства. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы, что "Транснефть" вынуждена снижать объемы перекачки нефти в сторону порта "Козьмино" для отгрузок в Китай из-за сбоев в электросетях.

"Арбитражный суд Красноярского края решил: исковые требования удовлетворить частично", - говорится в решении.

О позициях сторон

По данным "Транснефти", на Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) с 2017 года систематически фиксировались нарушения параметров качества электрической энергии, поступающей из сетей "Россети Сибирь". С 2020 по 2022 годы на НПС зафиксировано 17 отказов, вызвавших отключение электродвигателей магистральных насосных агрегатов, которые привели к остановке перекачки нефти. Снижение объемов перекачки составило 17,4 тыс. тонн. В 2023 году произошло 24 аварийных отключения и снижение объемов перекачки составило 17,5 тыс. тонн. По информации "Россети Сибирь", перебои в электроснабжении объясняются увеличением объемов перевозок по ж/д в восточном направлении.

"Отклонение параметров качества электрической энергии, поступающей из сетей ПАО "Россети Сибирь" на Мариинскую НПС <…> возникает по причине внесения искажений в сеть энергопринимающими устройствами иного потребителя - ОАО "РЖД", присоединенного к той же сети, что и объекты АО "Транснефть - Западная Сибирь" (Мариинская НПС) <…>", - говорится в решении суда. При этом РЖД в свою очередь факт искажений в сети не отрицало, но выполнить работы для их предотвращения отказалось. В компании пояснили, что она не является сетевой организацией и не несет ответственности за качество электроэнергии.

О решении суда

Суд с этой позицией не согласился, сославшись на обязательство потребителей реализовывать компенсирующие мероприятия для исключения негативного влияния собственных электроустановок на качество энергии в сети. Суд обязал "Россети Сибирь" выполнить мероприятия по установке и вводу в работу автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ Ново-Анжерская, провести работы на ПС 110 кВ Тяжинская. РЖД суд обязал выполнить строительство тяговой подстанции на участке Мариинск-Тяжин, провести модернизацию, установку и ввод АОПО на ряде объектов и другие работы. Все это компаниям необходимо выполнить в течение 885 календарных дней со дня вступления решения в силу. Стороны еще могут обжаловать решение.