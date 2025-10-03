В "Лужниках" 15-16 октября пройдет форум туристических территорий - 2025

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Форум туристических территорий - 2025 пройдет 15-16 октября в Москве, на территории олимпийского комплекса "Лужники". Центральным событием первого дня станут пленарные заседания, посвященные стратегическому развитию туристической отрасли России, сообщили организаторы форума.

В рамках дискуссий будут представлены инвестиционные лоты и меры поддержки от федеральных и региональных органов власти, инфраструктурное развитие туристических территорий и курортов, инновационные цифровые решения для развития отрасли и стратегия развития горнолыжной индустрии до 2050 года. Также будут обсуждаться вопросы технологического суверенитета и импортозамещения в туристической и горнолыжной индустрии, повышение стандартов и производительности гостиниц, совершенствование нормативно-правовой базы, повышение качества услуг и сервисов в индустрии туризма, а также перспективы международного сотрудничества, рассказали в пресс-службе форума.

В заседаниях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители субъектов Российской Федерации, ведущие игроки туристического, отельного и горнолыжного бизнеса, в частности, руководители государственных корпораций "Кавказ.РФ" и "Туризм.РФ", официальные делегации Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, а также ДНР.

В этом году ожидается более 5 тыс. участников. Деловая программа включает 50 круглых столов, 36 отраслевых сессий, презентации инвестиционных проектов и выступления более 200 спикеров. Вход на деловую программу свободный, добавили организаторы.

Корпорация "Туризм.РФ" презентует инвестиционный потенциал текущих проектов, представит свои новые инвестиционные лоты и меры государственной поддержки. Участники заседания также смогут познакомиться с современными инструментами комплексного развития туристических территорий и практиками использования цифровых решений при проектировании и реализации проектов. "Кавказ.РФ" представит Северный Кавказ как перспективный инвестиционный актив, поделится опытом по созданию туристической экосистемы горнолыжного курорта с нуля до ликвидного объекта, а также обозначит ключевые точки роста и снижения рисков для инвесторов. Центральной темой станет формирование новой инвестиционной привлекательности для макрорегиона с фокусом на уникальность, культуру и комплексный подход.

Стратегический партнер форума - TeamJet, осуществляющий деятельность в России и за рубежом, презентует инновационную стратегию цифровизации гостевого пути - от первого контакта до взаимодействия с гостем после выезда, уделив особое внимание повышению качества и персонализации сервиса. "Будут показаны примеры использования ИИ-инструментов для прогнозирования потребностей гостей, анализа обратной связи и автоматизации коммуникаций. Особое внимание уделяется роли лидера в процессе цифровой трансформации: именно он формирует культуру изменений и задает динамику всей команды", - говорится в сообщении.

