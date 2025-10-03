ЦБ выпустит 10-рублевую памятную монету серии "Человек труда"

Тираж составит 1 млн штук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России выпустит в обращение 6 октября 2025 года памятную монету "Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" серии "Человек труда" номиналом 10 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Выполнена монета из недрагоценных металлов. Тираж выпуска 1 млн штук.

Монета имеет форму круга диаметром 22 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. По боковой поверхности монеты нанесено прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монеты в центре расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты В верхней части монеты нанесена надпись "Банк России", в нижней расположены надпись "2025" и товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне механизатора, стоящего на подножке комбайна, вверху по окружности - рельефная надпись "Человек труда".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, отмечает ЦБ РФ.