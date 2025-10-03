В Москве на 17% увеличился объем онлайн-торговли

В пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития сообщили, что рост онлайн-торговли достигается благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем онлайн-торговли в Москве за семь месяцев 2025 года составил 1,1 трлн рублей. Это на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Онлайн-торговля формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города. За семь месяцев этого года объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,1 трлн рублей, что в сопоставимых ценах почти на 17% больше, чем годом ранее. Доля электронной коммерции в общем обороте торговли Москвы составляет 24,5% - это на 3,9% выше, чем было в конце июля прошлого года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, рост онлайн-торговли достигается благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, которые помогают точнее анализировать предпочтения покупателей и улучшать качество обслуживания. Электронная коммерция формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города.

Как добавили в пресс-службе, почти 30% в структуре онлайн-торговли занимает продовольственный сектор. Также в тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома, на которые приходится почти 16% рынка.