Казахстан поддержал решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генсеком организации Хайсамом аль-Гайсом совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона"

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом заявил, что Астана поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном наращивании объемов добычи нефти.

"Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов", - сообщила пресс-служба главы государства. По ее данным, стороны "обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона".

"Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды", - говорится в сообщении.

Восемь стран ОПЕК+ на заседании 5 октября рассмотрят вопрос об ускоренном отказе от добровольного сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с и о ее наращивании на 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

2 октября министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что власти страны проводят работу, чтобы выполнить компенсационный план в рамках соглашения ОПЕК+. Он отметил, что увеличение добычи нефти в республике произошло в рамках проекта освоения Тенгизского месторождения. Министр признал, что Казахстан "не может пока влезть в компенсационные графики", но предпринимает все возможные действия в связи с соглашением ОПЕК+ и остается его участником.