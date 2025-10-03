ЦБ хочет получать информацию от банков в виде датасетов

В Банке России считают, что основной массив информации должен собираться однократно, а передаются только обновленные данные

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России в перспективе хочет начать получать от кредитных организаций информацию не в отчетных формах, а в виде набора данных (датасетов). ЦБ подготовил соответствующий доклад на эту тему, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Регулятор предлагает кредитным организациям в перспективе представлять в Банк России информацию не в виде отчетных форм, а в виде наборов данных (датасетов), связанных между собой единой моделью", - отмечается в сообщении.

В ЦБ считают, что сбор отдельных видов детальных данных может быть реализован таким образом, что основной массив информации собирается однократно, а затем представляются только обновленные данные.

"Среди перспективных способов оперативной работы с большими данными рассматривается организация прямого доступа Банка России к витринам данных кредитных организаций в режиме реального времени", - указали в регуляторе.

На эту тему ЦБ подготовил доклад, замечания и предложения к нему регулятор ждет до 31 октября 2025 года включительно.