В Хабаровском крае снизился ажиотажный спрос на топливо

Ограничения пока не сняли, сообщила заместитель председателя правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Ажиотажный спрос на заправках в районах Хабаровского края снизился, сообщила журналистам заместитель председателя правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачева по итогам совещания, на котором обсуждалась ситуация на рынке горюче-смазочных материалов.

Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском районах, а также, по информации прокуратуры Хабаровского края, в Верхнебуреинском районе. На заправках, в частности, в Советско-Гаванском районе, отмечались очереди из десятков автомобилей.

"Губернатором [Хабаровского края Дмитрием Демешиным] было дано поручение в течение двух недель ситуацию полностью стабилизировать, пока нам удалось <…> снять ажиотаж по всем заправкам", - сказала Горбачева.

Она уточнила, что все заправочные комплексы в Советско-Гаванском и Ванинском районах работают, идет отгрузка топлива для двух районов. Ограничения по топливу пока не сняты. "Посмотрим тенденцию к снижению", - сказала зампред. Ранее сообщалось, что физическим лицам в розницу в Советско-Гаванском и Ванинском районах отпускается не более 30 литров на один бак, продажа в канистры запрещена. Юрлица вправе приобретать не более 70 литров горючего.

"Взяли на контроль еще два района - это Верхнебуреинский и Ульчский, но <…> топлива [там имеется] в достаточном объеме на текущий момент", - сказала Горбачева. Она добавила, что правительство региона будет работать с Дальневосточной железной дорогой по продвижению вагонов во избежание отставаний в поставках.

В регионе два нефтеперерабатывающих завода - компании ННК в Хабаровске и НК "Роснефть" в Комсомольске-на-Амуре. Горбачева сообщила, что приостановки работы предприятия нет, снижения поставок топлива не отмечается. "Сейчас отрабатываем с Министерством энергетики [РФ] по стабилизации ситуации на биржевом рынке. И ищем иные возможности, чтобы можно было ряд вопросов закрыть прямыми договорами. По этому поводу мы обратились в компанию "Роснефть", - сказала зампред.

В министерстве энергетики Хабаровского края поясняли ранее, что ажиотажный спрос спровоцирован ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. По такой схеме, в частности, выстроена работа в Советско-Гаванском и Ванинском районах края. С момента закупки и поставки на территорию проходит более двух недель, что сказывается на ритмичности отгрузок.