В Томске создадут совет по развитию атомной энергетики при губернаторе

В него войдут специалисты отрасли

ТОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Стратегический совет по развитию атомной энергетики создадут в Томской области. Это позволит улучшить результаты совместной работы по проекту "Прорыв" в закрытом атомграде Северск, где идет возведение реакторной установки нового поколения БРЕСТ-ОДЭК-300, сообщил губернатор Владимир Мазур в своем канале в Мах.

"Обсудили ход реализации атомного проекта "Прорыв" у нас в Северске. Огромное внимание ему уделяет президент Владимир Владимирович Путин, который утвердил национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". Договорились о создании стратегического совета по развитию атомной энергетики при губернаторе. В него войдут признанные специалисты отрасли, что позволит улучшить результаты совместной работы региона и атомщиков на благо индустрии, города Северска, всей нашей области и ее жителей", - написал Мазур.

Помимо этого с первым замгендиректора госкорпорации Александром Локшиным, гендиректором "Прорыва" Дмитрием Евлановым, научным руководителем проекта Евгением Адамовым также обсудили решение научно-технологических задач по созданию технологии замыкания ядерного цикла, выполнение графика строительно-монтажных работ и подготовку кадров для будущего энергокомплекса в опорном вузе "Росатома" - Томском политехническом университете.

О проекте "Прорыв"

Энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью строящегося в Северске Томской области опытно-демонстрационного энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического направления "Прорыв". Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива.

Впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию, то есть на повторное изготовление свежего топлива. Таким образом, эта система станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы так называемой естественной безопасности. Эффективность реактора будет также обеспечена за счет использования инновационного СНУП-топлива. Оно полностью состоит из вторичных продуктов ядерного топливного цикла - обедненного урана и плутония. Его производство и внедрение позволит многократно расширить ресурсную базу атомной энергетики, перерабатывать облученные ТВС для производства свежего топлива вместо хранения, а также радикально сократить образование ядерных отходов и их активность.