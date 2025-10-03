Суд Нидерландов отменил решение о запрете экспорта частей к F-35 в Израиль

Орган обязал правительство в течение шести недель провести новую оценку соответствующей лицензии

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 3 октября. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов не считает обоснованным постановление Апелляционного суда Гааги о запрете экспорта запчастей к истребителям F-35 в Израиль и обязал правительство в течение шести недель провести новую оценку соответствующей лицензии. Об этом сообщил вице-председатель судебной инстанции Мартейн Полак.

"Апелляционный суд не имел права сам определять, существует ли риск нарушения международного гуманитарного права при продолжении поставок запчастей к истребителям. Это решение должно принимать государство. Суд не поддерживает постановление нижестоящих инстанций и поручает правительству вновь провести оценку экспортной лицензии", - пояснил он. Полак уточнил, что на период пересмотра лицензии запрет на экспорт запчастей сохраняется.

Дело было инициировано в 2023 году рядом правозащитных организаций, которые утверждали, что поставки запчастей к истребителям делают Нидерланды соучастником вероятных нарушений Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа. Суд первой инстанции в декабре 2023 года отклонил требования правозащитников. Однако в феврале 2024 года Апелляционный суд Гааги признал обоснованность их доводов и впервые запретил экспорт. Правительство обжаловало это решение в Верховном суде, настаивая, что вопросы внешней политики относятся к компетенции исполнительной ветви власти.