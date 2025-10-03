Fujitsu и Nvidia разработают ИИ-системы в здравоохранении и промышленности

Компании также намерены создать вычислительную ИИ-инфраструктуру

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Японская технологическая корпорация Fujitsu и американская технологическая компания Nvidia к 2030 году намерены совместно разработать системы с искусственным интеллектом (ИИ) для использования в здравоохранении, промышленности и робототехнике. Об этом сообщила пресс-служба компании Fujitsu.

"Совместная работа будет направлена на разработку и выпуск ИИ-платформы, адаптированной для специализированных ИИ-систем в таких секторах, как здравоохранение, промышленность и робототехника", - говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что компании также намерены создать вычислительную ИИ-инфраструктуру, в которой будут использоваться процессоры от Fujitsu и графические процессоры от Nvidia. Создание комбинированной вычислительной инфраструктуры и платформ с ИИ-системами ускорит промышленную революцию ИИ, считают в компании. В рамках инициативы Fujitsu намерена способствовать широкому внедрению искусственного интеллекта в промышленность по всему миру, начиная с Японии.

Портал Nikkei Asia ранее сообщал о том, что Nvidia и Fujitsu будут совместно участвовать в разработке японского сверхмощного компьютера нового поколения FugakuNEXT. Он также информировал, что компания Fujitsu планирует к 2030 году создать сверхмощный квантовый компьютер нового поколения. Разработка машины ведется в сотрудничестве с государственными научными центрами. Утверждается, что мощность этой модели составит 250 логических кубитов, что на 25% превышает характеристики самого мощного на сегодня разрабатываемого квантового компьютера от американской компании IBM, запуск которого намечен на 2029 год.