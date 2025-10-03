На форуме "Производительность 360" обсудят корпоративные стратегии в сфере труда

Мероприятие пройдет с 6 по 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственную политику и корпоративные стратегии в сфере производительности труда обсудят на VII федеральном форуме "Производительность 360", который пройдет с 6 по 7 ноября на ВДНХ. В рамках мероприятия запланировано более 20 панельных сессий и мастер-классов, говорится в сообщении организаторов форума.

"Производительность - наш главный фокус. Бережливые технологии помогают повышать эффективность и тем самым способствуют адаптации экономики к нарастающему темпу изменений. Важен новый этап проекта - внедрение инструментов бережливого управления в социальной сфере. Универсальные инструменты работают везде - от завода до больницы. Наша задача - чтобы каждая отрасль могла найти готовые решения для быстрого результата", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что форум проходит в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Так, первый день (6 ноября), откроется дискуссией о роли производительности труда в трансформации экономики. Участники рассмотрят вопросы изменения структуры потребления, рынков труда и повышения уровня техразвития на примере конкретных отраслей: машиностроения, сельского хозяйства, строительства, туризма и транспортной сферы. В центре инструментария роста производительности - принципы бережливого производства, а также роботизация, внедрение современных цифровых решений и искусственного интеллекта.

"В этом году тематика форума серьезно расширится: она охватит не только вопросы использования принципов бережливого производства, но и самый широкий инструментарий повышения производительности труда: современные управленческие методики, роботизацию и автоматизацию, внедрение ИИ-технологий и другие", - рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Максим Папушенко.

Второй день форума (7 ноября), будет посвящен повышению эффективности в социальной сфере. "В выставочной экспозиции будут представлены промышленные и антропоморфные роботы, а также пройдут презентации ряда ИИ-инструментов и студенческих разработок. На площадке форума можно будет поучаствовать в деловых играх и мастер-классах, которые имитируют реальные бизнес-процессы", - отмечается в сообщении.

О форуме

"Семь лет форум остается ведущей площадкой, где рождаются практические решения для повышения производительности - ключевого механизма достижения национальных целей и устойчивого роста. Важность мероприятия отметил заместитель председателя правительства Александр Новак", - говорится в сообщении.

Форум пройдет в Москве на ВДНХ в павильоне 57 "Россия - моя история". Организаторы - Минэкономразвития России и ФЦК. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Подано уже более 700 заявок, количество мест ограничено.

ТАСС - генеральный информационный партнер.