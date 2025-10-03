Пушилин: в ДНР доходы жителей во многих сферах достигли общероссийских

Повышением зарплат в регионе стремятся привлечь специалистов туда, где наблюдается наиболее острый дефицит кадров, сообщил ТАСС глава республики

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Доходы жителей ДНР во многих сферах достигли общероссийских показателей. Этому способствовал переход на российское законодательство и приход инвесторов, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

"Во многих сферах в регионе доходы жителей соответствуют российским показателям. Но мы продолжаем работать над повышением заработных плат", - сказал Пушилин.

Он добавил, что повышением зарплат в республике стремятся привлечь специалистов туда, где наблюдается наиболее острый дефицит кадров. Например, из-за неконкурентной зарплаты, которая составляла около 30 тыс. рублей, была существенная нехватка водителей общественного транспорта, поэтому оплату труда водителей первой, второй и третьей категорий на государственных транспортных предприятиях во всех муниципалитетах повысили до 90-100 тыс. рублей.

"Такая же ситуация была и в сфере здравоохранения - зарплаты наших медиков были ниже, чем в российских регионах. После возвращения домой (воссоединения ДНР с РФ - прим. ТАСС) они стали получать все причитающиеся им выплаты, как и в других российских регионах. Учителя, воспитатели, государственные гражданские служащие, социальные, научные работники, специалисты учреждений культуры получают доходы согласно российскому законодательству со всеми доплатами, связанными с особыми условиями труда", - отметил руководитель региона.

По его словам, с переходом на российское законодательство и приходом инвесторов выросли зарплаты и в промышленности. "Нам есть еще над чем работать, поэтому будем и дальше создавать все условия, чтобы доходы наших жителей были соизмеримы с их трудовыми достижениями и уровнем жизни в регионе", - заключил собеседник агентства.

В сентябре вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина сообщила ТАСС, что средняя зарплата в регионе с момента воссоединения с Россией увеличилась более чем в два раза. Если в 2022 году она составляла около 28,3 тыс. рублей, то в первом полугодии 2025 года среднемесячная зарплата штатных работников превысила 60,6 тыс. рублей.