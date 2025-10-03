Евразийская экономическая комиссия будет укреплять взаимодействие с ЕЭК ООН

На встрече стороны обсудили работу в рамках Меморандума о взаимопонимании и плана сотрудничества на 2024-2026 годы в сферах торговли, статистики, технического регулирования, таможенного администрирования, транспорта и логистики, а также технологий и инноваций

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена и дальше укреплять взаимодействие с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ООН), в том числе по новым направлениям. Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей встречи в Женеве с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Татьяной Молчан.

"Евразийская экономическая комиссия намерена и далее укреплять взаимодействие с ЕЭК ООН, в том числе по новым направлениям", - сказал Сагинтаев.

Отмечается, что также на встрече стороны обсудили взаимодействие в рамках Меморандума о взаимопонимании и плана сотрудничества на 2024-2026 годы в сферах торговли, статистики, технического регулирования, таможенного администрирования, транспорта и логистики, а также технологий и инноваций.

Глава Коллегии ЕЭК сообщил, что приоритеты развития как стран-участниц евразийской "пятерки", так и союза в целом гармонично согласовываются с целями устойчивого развития (ЦУР). А экономическая интеграция в рамках ЕАЭС является дополнительным фактором, который способствует достижению целевых показателей.

В июле 2025 года комиссия представила новый комплексный доклад о влиянии экономической интеграции на достижение ЦУР в странах ЕАЭС. "Сформирован региональный перечень показателей достижения ЦУР нашими странами, который включает 130 индикаторов, из которых 63 относятся к глобальному уровню, а 67 - к региональному. Такой опыт представляет значительный интерес для наших партнеров, и мы открыты к его распространению", - сообщил Сагинтаев.