Россия снизила нефтегазовые доходы в сентябре 2025 года на 24,5%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в сентябре 2025 года в годовом выражении на 24,5% - до 582,5 млрд рублей против 771,9 млрд рублей годом ранее, следует из подсчетов ТАСС и статистики Минфина РФ.

При этом доходы в месячном выражении выросли на 15,3% (582,5 млрд рублей против 505 млрд рублей в августе 2025 года).

В январе - сентябре текущего года нефтегазовые доходы уменьшились на 20,6%, до 6,609 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил - 8,327 трлн рублей.